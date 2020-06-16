معهد التمويل: الأرجنتين والبرازيل والمجر أكبر عجز فى الميزانية بين الأسواق الناشئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد التمويل الدولي اليوم الثلاثاء إن الأرجنتين والبرازيل والمجر سجلت أكبر زيادة في عجز الميزانية في أعقاب جائحة كورونا مع تسبب فيروس كورونا المستجد في كبح الإيرادات وارتفاع الإنفاق بشكل حاد.
واتسع العجز في الميزانيات في معظم أجزاء العالم في الأشهر القليلة الماضية وتمكنت الأسواق المتقدمة في الغالب من تمويل العجز بدون مصاعب من خلال برامج ضخمة للتيسير النقدي. لكن المعهد قال في مذكرة بحثية إن الأمر كان أكثر صعوبة للأسواق الناشئة.
وأضاف أن عجز الميزانية كان أعلى بشكل ملحوظ عن مستوياته قبل عام في بعض الدول، وخصوصا الأرجنتين والبرازيل والمجر.
وشكلت زيادات في الإنفاق معظم الزيادة في العجز مع هبوط إيرادات الضرائب بشكل عام.
وقال المعهد إن إندونيسيا وتركيا سجلتا أصغر زيادة في الانفاق.
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