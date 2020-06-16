شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول "موك" لأكتوبر2021 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر والمعرض الدولي لحوض البحر المتوسط للبترول، علي صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تأجيل المؤتمر الذي كان من المقرر عقدة خلال الفترة من ١٣-١٥ أكتوبر 2020 إلي الفترة من ١٢ - ١٤ أكتوبر من العام 2021 بمدينة الإسكندرية وذلك من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المشاركين بالمؤتمر من عدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول عقد العام الماضي تحت شعار "مصر: التكامل بين ضفتى البحر المتوسط" بهدف الترويج للتنسيق والتكامل والتعاون الاقليمى في مجالات البترول والغاز.

كما استضاف المعرض المصاحب للمؤتمر العام الماضي أكثر من 350 شركة عارضة محلية وعربية وعالمية من 24 دولة عرضت خلاله هذه الشركات أنشطتها وأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى صناعة البترول والغاز، كما شارك في أعمال المؤتمر نحو 250 متحدثاً على مدى الأيام الثلاثة ومناقشة ما يزيد على 128 ورقة بحثية غطت عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بصناعة البترول والغاز.

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ومنذ بداية انعقاد مؤتمر موك عام 2000 والتناوب سنوياً بين مدينتى الأسكندرية ورافيينا الإيطالية، حيث أصبح من أهم المؤتمرات البارزة في أجندة المؤتمرات الدولية ويُعد دائماً تجمعاً مهماً للخبراء وصانعى القرار والمتخصصين فى قطاع البترول والغاز الطبيعى، ويمثل فرصة طيبة للمشاركين لتبادل الخبرات والتعرف على آخر مستجدات التكنولوجيات الحديثة، خاصة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج من المياه العميقة.

كما يعد منصة جيدة للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية بقطاع البترول فى ظل استراتيجية مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة وكذلك تدعيم التعاون بين دول حوض البحر المتوسط المشاركة فى المؤتمر من خلال التركيز المكثف على جنوب منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المؤتمر بحث عدد من القضايا الهامة المرتبطة بصناعة الغاز الطبيعى فى منطقة البحر المتوسط خاصة وأن المؤتمر بمثابة الخيار الاستراتيجى الأهم للشركات العاملة في المناطق البحرية.