شكرا لقرائتكم خبر عن الناتج الصناعي لروسيا يهبط 9.6% على أساس سنوي في مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الاحصاءات الاتحادية اليوم الثلاثاء إن الناتج الصناعي لروسيا هبط 9.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو ، وتراجع 5.5 بالمئة عن الشهر السابق. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا بنسبة ثمانية بالمئة في مايو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

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