شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الشرق الأوسط ترتفع بفضل صعود عالمي وزيادة أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت بورصات الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر ارتفاع الأسهم العالمية ومع صعود أسعار النفط الخام بدعم تخفيضات قياسية للإمدادات وتحسن الطلب على الوقود.

وزاد برنت 77 سنتا، أي ما يوازي 1.94 بالمئة، إلى 40.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0918 بتوقيت جرينتش، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية بلوغ الطلب على النفط 91.7 مليون برميل يوميا في 2020، بزيادة 500 ألف برميل يوميا عن تقديراتها في تقرير مايو ، عازية ذلك إلى استهلاك فاق التوقعات خلال فترة العزل العام.

وزاد المؤشر القياسي السعودي 0.6 بالمئة مع تقدم سهم أرامكو السعودية 0.9 بالمئة وارتفاع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية اثنين بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.9 بالمئة بدعم صعود سهم إعمار العقارية 1.5 بالمئة وقفزة سهم أرامكس ثلاثة بالمئة.

وأمس الاثنين، أعلنت أرامكس إطلاق أرامكس سمارت لحلول التوصيل والمدفوعات والاسترداد لتجار التجزئة عبر الإنترنت لتعزيز التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 1.4 بالمئة، مدعوما بزيادة 1.4 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد.

باع أبوظبي الأول ما قيمته 1.4 مليار يوان صيني (197.80 مليون دولار) من سندات فورموزا لأجل خمس سنوات عند 3.5 بالمئة، حسبما أظهرته وثيقة يوم الاثنين.

وزاد المؤشر القطري 0.3 بالمئة، مدعوما بزيادة سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.9 بالمئة.

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وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.5 بالمئة في ظل مكاسب شملت معظم أسهم البورصة، وزيادة سهم البنك التجاري الدولي 3.2 بالمئة.

وأوردت رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار وإنها خاطبت بنوكا بالإمارات العربية المتحدة لترتيب التمويل.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 7308 نقاط.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة إلى 4329 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 2070 نقطة.مصر.. قفز المؤشر 2.5 بالمئة إلى 10936 نقطة.



البحرين.. ربح المؤشر 0.3 بالمئة ليبلغ 1279 نقطة.

سلطنة عمان.. تقدم المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3528 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 1.6 بالمئة إلى 5494 نقطة.