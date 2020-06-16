شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو تحت الضغط السلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي قوي ليهاجم مستوى 1.1270، ونلاحظ أن السعر يحاول التماسك فوق هذا المستوى، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بشرط أن يحافظ السعر على ثبات الإغلاق اليومي فوق المستوى المذكور، حيث إن كسره سيجبر السعر على تكبّد خسائر إضافية تصل إلى 1.1175، بينما يتواجد الهدف الإيجابي التالي عند 1.1420.

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