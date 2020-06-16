شكرا لقرائتكم خبر عن الارتفاع في العمولات المكتسبة يرفع أرباح أسيج 45% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 45.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى الارتفاع في العمولات المكتسبة من إعادة التأمين بنسبة 22% و الارتفاع في إيرادات اكتتاب أخري بنسبة 129% والانخفاض في المصاريف العمومية والادارية بنسبة 5% بالاضافة الي عكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 6.5 مليون ريال خلال الربع الحالي.

Advertisements

وفي المُقابل، حققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 113.5 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 126.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

كذلك ارتفع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 6.8% إلى 95 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 89 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى الارتفاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6% والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3% والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 7% والارتفاع في العمولات المكتسبة من إعادة التأمين بنسبة 72% والانخفاض في تكاليف استحواذ وثائق بنسبة 15% والارتفاع في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 10%.