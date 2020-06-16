شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه رغم تصريحات متشائمة من "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عقب صدور بيانات اقتصادية قوية، وحافظ على مكاسبه على الرغم من تحذيرات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم "باول" في شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي.



وحذر "باول" من حالة من عدم اليقين حيال تعاف سريع للاقتصاد الأمريكي من أضرار فيروس "كورونا" مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمواطنين من أصحاب المداخيل الضعيفة والأقليات في البلاد عرضة لمزيد من المخاطر بسبب الأزمة.

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وأضاف "باول" بأنه على الرغم من بيانات قوية صادرة مؤخراً كتقرير الوظائف الشهري عن مايو/أيار، إلا أن الطريق لا يزال طويلا قبل بلوغ التتعافي التام لسوق العمل والاقتصاد في أمريكا.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 17.7% خلال مايو/أيار الماضي، وهو أكبر ارتفاع شهري على الإطلاق.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نقطة.