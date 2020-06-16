شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد مكاسبه إلى أكثر من 3% قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وزادت مكاسبها وسط ترقب لبيانات المخزونات الأمريكية التي ستصدر غدا، وذلك رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ومن جانبها، توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال 2022 بأكبر وتيرة سنوية على الإطلاق بما يعادل 5.7 مليون برميل يومياً بعد انخفاض بنحو 8.1 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة بينما ستعلن إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% إلى 38.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى 39.06 دولار وأقل سعر عند 36.3 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 3.1% إلى 40.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.6 دولار وأقل سعر عند 38.9 دولار.