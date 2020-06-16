شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض بعد اكتشاف إصابات جديدة بـ"فيروس كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ظهور شبح فيروس كورونا في البلاد مرة أخرى عقب أسابيع من عدم تسجيل أي إصابات.



وأعلنت الحكومة النيوزلندية اليوم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس "كورونا" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أكثر من 24 يوماً متتالياً من عدم وجود أي حالات.



وذكرت السلطات الصحية النيوزلندية بأن الحالتين المصابتين لسيدتين من أسرة واحدة قادمتين من المملكة المتحدة، وجاري تعقب المخالطين لهما.

Advertisements



وكانت نيوزلندا قد أعلنت على لسان رئيسة وزرائها نجاح البلاد في السيطرة على فيروس كورونا وعدم تسجيل أي حالات إصابة لعدة أسابيع متتالية مما أثار التفاؤل بشأن القضاء عليه في البلاد وعودة كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية دون أي قلق.



ويخشى العالم من التعررض لموجة ثانية أكثر فتكا بفيروس كورونا مع ظهور حالات إصابات جديدة في الصين وعودة الإغلاق.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعةو 17:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6453، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6507 وأقل سعر عند 0.6412.