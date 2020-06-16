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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاحتياطي الاتحادي يحذر من عدم يقين بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي من "كورونا" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حذر رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي من وجود حالة من عدم اليقين حيال تعافي الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف "باول" بأن الشركات الصغيرة والمواطنين منخفضي الدخل في الولايات المتحدة وأيضا الأقليات جميعهم في خطر بسبب هذه التداعيات.
وذكر في شهادته نصف السنوية أمام الكونجس بأنه رغم إشارات على تحسن الإشارات الاقتصادية، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً حتى يستعيد الاقتصاد قوته ويتعافى تماما من آثار كورونا.
وأشار إلى أن وتيرة التوظيف والنشاط الاقتصادي لا تزال أدنى مستويات ما قبل أزمة "كورونا"، ويرجح استمرار عدم اليقين حيال مسار التعافي الاقتصاد.
وتعكس هذه التحذيرات ما صرح به "باول" في مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي تعقيبا على السياسة النقدية وقرار تثبيت الفائدة والتوقع بعدم رفعها حتى عام 2022.
ودخل الاقتصاد الأمريكي في دائرة الركود خلال فبراير، أي قبل شهر من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" وباءً وجائحة.
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