شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير للأسهم الأمريكية في بداية التعاملات عقب بيانات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية أثارت تفاؤل المستثمرين بشأن تعافٍ سريع للاقتصاد الأكبر في العالم من أضرار جائحة "كورونا".



وأظهرت بيانات حكومية أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 17.7% خلال مايو/أيار الماضي، وهو أكبر ارتفاع شهري على الإطلاق.

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يأتي ذلك مع ارتفاع مبيعات محطات الوقود من البنزين بنسبة 12.8% وانتعاش مبيعات متاجر الملابس في أمريكا خلال الشهر الماضي بنسبة 188%.



هذا، ويقترح البيت الأبيض رصد تمويل بتريليون دولار من أجل الإنفاق على البنية التحتية في أمريكا الأمر الذي يسرع من التعافي من أزمة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، قفز "داو جونز" بحلول الساعة 14:32 مساء بتوقيت جرينتش بنسبة 3% (ما يعادل 773 نقطة) إلى 26541 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 2.3% (ما يعادل 230 نقطة) إلى 9953 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 2.7% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 3150 نقطة.