شكرا لقرائتكم خبر عن عقود البلاديوم تمضي قدما في الارتفاع صوب حاجز ألفي دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاءء حييث يمضي المعدن الصناعي قدما صوب حاجز ألفي دولارن وهو حاجز نفسي تجاوزه المعدن عدة مرات لكنه سرعان ما يهبط أدناه مجددا.



يأتي ذلك في الوقت الذي تسرع فيه دول لإإعادة فتح اقتصاداتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية الوظائف ومختلف الأنشطة الاقتصادية.



وكانت المعادن الصناعية قد وقعت هذا الأسبوع تحت وطأة الضغوط بسبب مخاوف تعرض الولايات المتحدة والصين لموجة ثانية من فيروس "كورونا".

Advertisements



وأعلنت الحكومة الصينية إغلاق بعض الأحياء في العاصمة بكين عقب اكتشاف عشرات الإصابات بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 1959.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1973.6 دولار وأقل سعر عند 1937.8 دولار.