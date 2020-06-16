شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع تكاليف النشاط تدفع "العقارية السعودية" لتكبد خسائر بـ 3 مليون ريال خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة العقارية السعودية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 2.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 18.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارباحا تشغيلية بلغت 6.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة على الرغم من مساهمة إيرادات نشاط الشركات التابعة في إرتفاع إيرادات النشاط للمجموعة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بالاضافة الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، ارتفعت المبيعات إلى 99.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 72.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 186.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 183.1 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 يعود إلى انخفاض إيرادات التأجير بسبب انخفاض نسب الإشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات المؤجره في القطاع التجاري والسكني، بالإضافة إلى إرتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة.