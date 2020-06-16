وزير المالية: الاقتصاد المصري نجح في الصمود أمام الأزمة وكنا سنصل لمستويات أوروبا فى نسبة العجز الكلي لولا جائحة كورونا



أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري كان يسير فى الطرق الصحيح لولا جائحة فيروس كورونا، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية ستُمكن الاقتصاد المصرى من التعافى سريعا من أثار الأزمة.

وأكد معيط أن مصر تمكنت من النزول بالدين العام بنحو 25%، وهذا لم تحققه دولة فى العالم، وفائض أولى فى دولتين فقط مصر رقم 2، والحكومة أنجزت إصلاح مالى ونقدى واقتصادى أشاد به العالم، والثقة جعلتنا نطرح سندات دولية فى أوقات وظروف صعبة وتحظى بثقة المستثمرين".

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واستكمل وزير المالية حديثه قائلا: "لو نقرأ الأرقام سنجد الحقائق، الجنيه صمد أمام صدمات قاسية، وأثناء إدارة الأزمة لم نضحى بهذا الوطن بل سنتصدر العالم فى معدلات النمو ونقص العجز الكلى إلى أقل 5%، كنا سنصل إلى مستويات ومعايير أوروبا فى نسبة العجز الكلى لولا الجائحة".

ولفت إلى أن نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى كانت وصلت إلى 17%، إلا أن العام الماضى بلغت 8.4%، قائلا: "الحكومة المطالبة بالاستقالة جاءت بعجز كلى أقل من الذى أقره البرلمان بـ8.2%، ونسبة الدين كانت 108%، ثم 98%، ثم 92%، وكانت أيضا أقل من النسبة التى تم الموافقة عليها فى المجلس، ولولا كورونا لكان بلغ 83%"، مُضيفا: "ورغم ذلك أقول للمجلس الموقر سنحقق قيمة قياسية".