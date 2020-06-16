البنك المركزى المغربى يخفض سعر الفائدة القياسى 50 نقطة أساس إلى 1.5%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض البنك المركزي المغربي اليوم الثلاثاء سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وتوقع البنك أن يرتفع التضخم، الذي يتأثر بشكل أساسي بأسعار الغذاء، إلي 1 بالمئة في 2020 من 0.2 بالمئة في 2019 .
وقال إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.2 بالمئة في 2020 بعد أن سجل نموا بلغ 2.5 بالمئة في 2019، مع تضرره من تداعيات فيروس
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