شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة البقوليات: وقف تصدير العدس والفول يحافظ على السعر محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبور فرج نائب رئيس شعبة البقوليات بالغرفة التجارية أن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير العدس والفول لمدة 3 أشهر يصب في مصلحة المستهلك المحلي أولا، وذلك لأنه يساعد على استقرار سعر المنتج محليا.

وأوضح فرج في تصريح خاص لليوم السابع أن المساحة المزروعة في مصر من العدس تمثل 2% من احنياجتنا المحلية فقط في فيما تمثل مساحة الفول المزروعة في مصر 15% من الاحتياج المحلي بينما يتم الاعتماد على تغطية باقي النسبة من خلال الاستيراد.

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وأشار فرج إلي أن القرار يفيد المستهلك المحلي بينما سيتضرر منه بعض الشركات التي تعتمد في إنتاجها على التصنيع والتصدير الخارجي، حيث تقوم بعمليات التقشير والغربلة والتعبئة والتجهيز للتصدير وهي شركات قائمة على إنتاج منتج بمواصفات خاصة بهدف التصدير ولذلك يصعب عليها العمل في السوق المحلي ولذلك هي متضررة من القرار.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفى الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهراعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وجاء القرار بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.