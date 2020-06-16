شكرا لقرائتكم خبر عن سعر برميل النفط الكويتي يسجل 32.95 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 7 سنتات للبرميل ليبلغ 32.95 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأثنين، مقابل 33.02دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضية .

وارتفع خام برنت 9 سنت بما يعادل 0.2 % إلى 39.81 دولار للبرميل بعد أن صعد 2.6 %في الجلسة السابقة وكانت أسعار النفط صعدت أمس الاثنين بعد أن أبدى وزير الطاقة الإماراتي ثقته في أن منتجي أوبك+ الذين لم يتمثلوا بالكامل للتخفيضات المتفق عليها سلفا سيعوضون تأخرهم.

واليوم تراجعت صادرات النفط العراقية 8%بما يعادل 300 ألف برميل يوميا منذ بداية يونيو، وفقا لبيانات الشحن ومصادر في القطاع، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك يقترب من الوفاء بتعهده في اتفاق خفض الإمدادات بقيادة أوبك وبلغ متوسط صادرات جنوب العراق في أول 14 يوما من يونيو الجاري 2.93مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون وتتبع منفصل لحركة الناقلات من مصدرين بالقطاع، يقل هذا 170ألف برميل يوميا عن الرقم الرسمي لصادرات الجنوب في مايو وفقا لرويترز .

وكانت أوبك+ قد اتفقت خلال بداية الشهر الجاري على تمديد الاتفاق القاضي بسحب نحو عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية من السوق شهرا ثالثا حتى نهاية يوليو، وعقب التمديد، رفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار خاماتها لشهر يوليو.