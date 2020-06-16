شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات :استثمرنا 1.6 مليار دولار لزيادة سرعات الإنترنت فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خطة الحكومة للبنية التحتية المعلوماتية لتطوير الإنترنت فى مصر تسير وفق المخطط لها حيث تم إنفاق نحو 1.6 مليار دولار لزيادة سرعة الإنترنت فى مصر خلال الفترة الماضية والحالية .

أضاف الوزير خلال لقاء بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور شريف كامل، وعدد من قيادات الغرفة بواشنطن ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك أننا نستهدف توصيل الإنترنت لمليوني منزل بتكلفة تبلغ 400 مليون دولار ليصل إ

وأضاف الوزير، أن متوسط سرعة الإنترنت في مصر ارتفع من 5.7 ميجا بايت فى الثانية فى يونيو عام 2018 إلى 15.5 ميجا بايت فى الثانية، ونسعى للوصول إلى 20 ميجا بايت فى الثانية فى نهاية العام، و40 ميجا بايت فى الثانية فى العام المقبل، مؤكدا أن كافة شركات الإنترنت في مصر توفره بتلك السرعات.

وأشار الوزير ردا على بعض المداخلات من ستيف لودز نائب مدير الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية ، وأخرين إننا نسعى لاستمرار التطوير وبناء القدرات، وتقديم العديد من الخدمات عن طريق الموبايل ابليكيشن وغيرها من الخدمات والتى تطورت بشكل كبير فى مصر .

أوضح عمرو طلعت أن الوزارة لديها مبادرة بالتعاون مع ايتيدا وغيرها من المؤسسات لتدريب العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصقل مهاراتهم، لافتا أنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمى بشكل يضمن تحقيق الحوكمة والشفافية من خلال ثلاثة روافد وهى المشاركة في تنفيذ المشروعات بنسبة لا تقل عن 10% من المشروعات الموكلة للشركات المشغلين الرئيسيين، أو من خلال المشاركة في حزمة من المشروعات من خلال التعاقد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباشرة، أو المشاركة في مسابقات بين العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تدريبية لصقل مهاراتهم في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعى على نفقة الوزارة وتنتهى بالتعاقد مع الشركات الفائزة.

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أشار إلى أن آلية التنفيذ ستكون من خلال منصة «فرصتنا.. رقمية» التى تتيح في بداية إطلاقها عشرات الفرص في مشروعات التحول الرقمى بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 100 مليون جنيه.

كان الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة الأمريكية أكد خلال تقديم الوزير على أهمية القطاع فى ظل جائحة كورونا وكذلك أهمية التعامل التكنولوجيا منعا لانتشار الوباء، مشيرا إلى ما تم تحقيقه من خطوات هامة فى مصر فى هذا الاتجاه، كما وجه فى نهاية اللقاء الشكر للدكتور عمرو طلعت لمشاركته مع أعضاء الغرفة والرد على الاستفسارت .