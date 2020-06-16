شكرا لقرائتكم خبر عن سعر نفط عُمان تسليم أغسطس يسجل 41.06 دولار للبرميل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أغسطس القادم، اليوم الثلاثاء ، 41.06 دولار للبرميل، وأفادت بورصة دبى للطاقة أن بأن سعر نفط عمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 2.02 دولار مقارنة بسعر أمس الأثنين، الذى بلغ 39.04 دولار، ويبلغ معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر يوليو القادم 33.68 مرتفعا بمقدار 10.3 دولار مقارنة بأسعار تسليم شهر يونيو الجاري.

واليوم انتعشت البورصات الرئيسية في الخليج ، مستقية الاتجاه من أسعار النفط في ظل الآمال في مزيد من خفض إمدادات الخام والتي رجحت كفتها على بواعث القلق من زيادة جديدة في إصابات فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وهو ما قد يكبح الطلب على الوقود.

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وارتفع خام برنت 9 سنت بما يعادل 0.2 % إلى 39.81 دولار للبرميل بعد أن صعد 2.6 %في الجلسة السابقة وكانت أسعار النفط صعدت أمس الاثنين بعد أن أبدى وزير الطاقة الإماراتي ثقته في أن منتجي أوبك+ الذين لم يتمثلوا بالكامل للتخفيضات المتفق عليها سلفا سيعوضون تأخرهم.

واليوم تراجعت صادرات النفط العراقية 8%بما يعادل 300 ألف برميل يوميا منذ بداية يونيو، وفقا لبيانات الشحن ومصادر في القطاع، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك يقترب من الوفاء بتعهده في اتفاق خفض الإمدادات بقيادة أوبك وبلغ متوسط صادرات جنوب العراق في أول 14 يوما من يونيو الجاري 2.93مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون وتتبع منفصل لحركة الناقلات من مصدرين بالقطاع. يقل هذا 170ألف برميل يوميا عن الرقم الرسمي لصادرات الجنوب في مايو وفقا لرويترز.