شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بجلسة منتصف الأسبوع مدفوعة بصعود ارتفاع أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود ارتفاع أسعار النفط واتجاه انخفاض إنتاج النفط، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.89% رابحاً 18.32 نقطة ليغلق عند مستوى 2070.02 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.43% رابحاً 60.848 نقطة ليغلق عند مستوى 4328.607 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.3 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.61% رابحاً 44.56 نقطة ليغلق عند مستوى 7308.21 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.32% رابحاً 4.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1279.24 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد هبوطه 3 جلسات متتالية، بنسبة 0.89% رابحاً 18.32 نقطة ليغلق عند مستوى 2070.02 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 292.4 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 408.7 مليون سهم محققة ما قيمته 298.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5244 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 3.08%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.55%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.54%.

وقفز 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 7.24%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 6.46%، فيما تراجعت 8 أسهم ، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.98%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.96%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 91.6 مليون ورقة بقيمة 77.6 مليون درهم.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً 4.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1279.24 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 4.3 مليون سهم بقيمة 396.7 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.64% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 8.33%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.88%، شركة البجرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.33% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 3.40%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.89%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بجلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.61% رابحاً 44.56 نقطة ليغلق عند مستوى 7308.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.95% خاسراً 182.23 نقطة ليغلق عند مستوى 9174 نقطة، وبلغ حجم التداول 351.3 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.09%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.17%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.29%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.17%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.97%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.87%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.80%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.74%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%.

وقفز 156 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 10%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 8.05%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 6.03%، فيما تراجع 32 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.26%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 2.35%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 1.81%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 509.3 مليون ريال سعودي.

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بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.14% رابحاً 57.05 ليغلق عند مستوى 5054.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.57% رابحاً 84.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5494.14 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحاً 1.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4187.58 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% رابحاً 10.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4076.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 198.5 مليون سهم بقيمة 33 مليون دينار كويتى عبر 7427 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.93%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.10%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%.

وجاء سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.77%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.01%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 6.40%، فيما تصدر سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.50% ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.67%، ثم سهم شركة المال للاستثمار بنسبة 6.19%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد تراجعه 6 جلسات متتالية، بنسبة 1.43% رابحاً 60.848 نقطة ليغلق عند مستوى 4328.607 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 492.44 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 153.5 مليون سهم، بقيمة 41.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 1837 صفقة.

وصعدت بورصة أبوظبي مدفوعاً بارتفاع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.51%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 3.97%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.92%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.01%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 5.23%، ثم سهم شركة الدار العقارية بنسبة 4.22%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 3.85%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.75%، ثم سهم شركة ريم للاستثمار بنسبة 2.82%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 1.72%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 38.5 مليون درهم.

سوق مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.20% رابحاً 7.18 نقطة ليغلق عند مستوى 3527.840 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.8 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال عبر تنفيذ 491 صفقة لعدد 39 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 7 أسهم على رأسها "بنك العز الإسلامي" بنسبة 5.17%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 4.55%، ثم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 2.21%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 9.80%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 1.56%.