شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت وكالة رويترز للأنباء، اعتمادًا على مصادر مجهلة، أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار وأنها خاطبت بنوكا بالإمارات العربية المتحدة لترتيب التمويل.
ولم تصدر أية بيانات رسمية من جهات ذات صلة من الحكومة المصرية حول هذا القرض، و"الخليج 365" سوف يتابع تأكيد أو نفى تفاصيل هذا القرض.
ولجأت وكالة رويترز لمصادر مجهلة، فى محاولة لإثبات أن الخبر صحيح، على الرغم أن الحكومة المصرية لم تصدر أية بيانات رسمية فى هذا الشأن.
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