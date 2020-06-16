شكرا لقرائتكم خبر عن ارنفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.61% بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% رابحاً 44.56 نقطة ليغلق عند مستوى 7308.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.95% خاسراً 182.23 نقطة ليغلق عند مستوى 9174 نقطة، وبلغ حجم التداول 351.3 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.09%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.17%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.29%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.17%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.97%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.87%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.80%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.74%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%.

وقفز 156 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 10%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 8.05%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 6.03%، فيما تراجع 32 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.26%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 2.35%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 1.81%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 509.3 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرارها المتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية ("مدير الصندوق") لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الخبير ريت" ("الصندوق") عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة، حيث استوفى طلب مدير الصندوق المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وسيقوم مدير الصندوق بنشر شروط وأحكام "صندوق الخبير ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق على أن يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية.