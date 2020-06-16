شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بعدما طغي تأثير الإعلان عن تحفيز اقتصادي جديد فى الولايات المتحدة ، على المخاوف حيال اندلاع موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا ، ويدعم هذا الصعود أيضا توقعات استمرار انخفاض إنتاج النفط الخام الأمريكي ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.6% إلى مستوي 38.35$ ، من مستوى الافتتاح عند 37.02$، وسجل أدنى مستوي عند 36.41$ ،وصعد خام برنت بنسبة 3.1% إلى مستوي 41.04$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 39.82$ ، وسجل أدنى مستوي عند 38.98$.

عند تسوية الأسعار ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.4% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 34.38$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

وعكست أسعار النفط العالمية خسائر بمتوسط 5% يوم الاثنين بفضل اندفاع المستثمرين على المخاطرة ،عقب الإعلان عن تحفيز نقدي جديد فى الولايات المتحدة ، لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه سيبدأ من اليوم الثلاثاء شراء محفظة كبيرة من سندات الشركات الأمريكية من الدرجة الاستثمارية ،من أجل تأمين حصول الشركات على السيولة اللازمة لمواجهة الأضرار المالية الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

وانخفضت أسعار النفط العالمية فى مستهل تعاملات الأسبوع ، بسبب تصاعد مخاوف اندلاع موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، الأمر الذي يقوض آمال تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود.

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وفى الولايات المتحدة تشير معظم التوقعات إلى استمرار إنتاج النفط فى البلاد ، خاصة مع توالي إغلاق منصات الحفر والتنقيب فى مناطق حقول الزيت الصخري

فعلى حسب بيانات شركة "بيكر هيوز" انخفضت منصات الحفر الأمريكية الأسبوع الماضي لدون حاجز 200 منصة للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو 2009.

الإغلاقات الواسعة فى منصات استخراج النفط الصخري الأمريكي ، بسبب أسعار النفط الرخيصة ،والخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين المحليين ، فى ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

وبسبب تلك الإغلاقات تراجع إنتاج النفط الأمريكي إلى 11.1 مليون برميل يوميا فى الأسبوع المنتهي 5 حزيران/يونيو 2020 ،والذي يعد أدنى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وعلى مدار أكثر من شهرين ونصف انخفض الإنتاج الأمريكي بحوالي 2 مليون برميل يوميا ، فبعدما قفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل فى آذار/مارس الماضي ، انخفض حاليا إلى 11.1 مليون برميل ،وبالرغم ذلك لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر منتجي النفط فى العالم.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.