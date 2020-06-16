مصر إيطاليا العقارية تطلق ألورAllure Executive Offices ضمن مشروعها كايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة

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• العسال: "نحرص فى مصر إيطاليا العقارية على الاستجابة إلى احتياجات العملاء وتوفير متطلبات السوق العقارى المصرى بمعايير عالمية"

• العسال: "كايرو بيزنس بارك يغطى حاجة الشركات بمختلف أحجامها ويقدم مفهوم متكامل وحديث لإدارة الأعمال فى بيئة مختلفة للعمل" القاهرة - بواسطة محمد صلاح - • "ألور Allure Executive Offices " هو أول مبنى للمكاتب الإدارية الصغيرة فى مشروع كايرو بيزنس بارك• العسال: "نحرص فى مصر إيطاليا العقارية على الاستجابة إلى احتياجات العملاء وتوفير متطلبات السوق العقارى المصرى بمعايير عالمية"• العسال: "كايرو بيزنس بارك يغطى حاجة الشركات بمختلف أحجامها ويقدم مفهوم متكامل وحديث لإدارة الأعمال فى بيئة مختلفة للعمل"

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية عن إطلاق "ألور "، أول مبنى للمكاتب الإدارية الصغيرة فى مشروعها كايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة، على أن تبدأ مرحلة التسليم فى ديسمبر 2020. يتكون "ألور" من مبنيين متصلين من المنتصف، يطلان على منقطة السنترال بارك والطريق الرئيسى، ويحتوى المشروع على مكاتب بمساحات مختلفة تبدأ من 58 متر مربع إلى 300 متر مربع مع إمكانية تسليم الوحدات كاملة التشطيب أو بدون تشطيب. ويتضمن "ألور" واحدة من البوابات الثلاثة الرئيسية لمشروع كايرو بيزنس بارك والتى تسهل الطريق إلى قلب المشروع.

يمتد مشروع كايرو بيزنس بارك، أول مجمع إدراى متكامل فى القاهرة الجديدة، على مساحة 18 فدانًا، كما يتكون من 42 مبنى إدارى بمساحات مختلفة لتناسب جميع الشركات باستثمارات تصل إلى 1,5 مليا جنيه مصري. يقدم كايرو بيزنس بارك مفهوم المبانى المستقلة والمكاتب الصغيرة أو المتوسطة، مما يدعم وجود الشركات بمختلف أحجامها. تم تصميم المشروع ليشمل أكبر قدر من المرافق والخدمات التى تتناسب مع بيئة الأعمال.

ويضم المشروع فندق هيلتون جاردن أن المخصص لإدارة الأعمال، والذى يحتوى على 130 غرفة تشمل غرف لاستقبال الاجتماعات. كما يحتوى المشروع على منطقة سنترال بارك، والتى تطل على بحيرة كبيرة والعديد من المناظر الطبيعية، وبنية تحتية ذكية من الاتصالات وشبكة الإنترنت، كما يطبق فى المشروع أنظمة حماية ومراقبة مركزية، وأنظمة بوابات الدخول الآلية، ويحتوى كذلك على أكبر موقف سيارات مستقل تحت الأرض فى أى مشروع إداري.

ومن جانبه، أكد محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية،" نسعى دائمًا إلى الاستجابة لاحتياجات العملاء وتوفير متطلبات السوق العقارى المصرى بمعايير عالمية، حتى فى ظل تلك الفترة الاستثنائية، واستكمال أعمالنا والالتزام بمواعيد التسليم فى مشروعاتنا العقارية والتى لا تزال الملاذ الآمن للاستثمار فى الوقت الحالي. نعمل من خلال إطلاق "ألور" على تطبيق وتحقيق مفهوم متكامل للمبانى الإدارية على أفضل الطرق والمعايير العالمية، والتى بدورها تساعد على خلق بيئة عمل تحفز الإنتاجية ونمو الأعمال ونغطى بها حاجة الشركات بمختلف أحجامها”.

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كما أضاف العسال: "نحرص فى مصر إيطاليا العقارية على الحفاظ على أعلى المواصفات البيئية وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية والدعم للبنية التحتية لضمان أعلى سرعة وجودة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة والإنترنت فى جميع مشروعاتنا."

تمتلك شركة “مصر إيطاليا العقارية” محفظة أراضى تصل مساحتها إلى 11 مليون متر مربع، وتدير الشركة محفظة عقارية ضخمة تضم نماذج فريدة لحزمة قوية من المشروعات العقارية المتميزة لتبلغ استثماراتها حوالى 68 مليار جنيه خلال الاربعة عشر عامًا القادمة، تتضمن 11 مشروع سكنى، و9 مشروعات تجارية و5 فنادق فاخرة بالإضافة إلى 6000 وحدة تم تسليمهم.

عن شركة مصر إيطاليا العقارية

مصر إيطاليا العقارية هى إحدى شركات التطوير العقارى التى تصدرت السوق المصرى على مدار السنوات الأخيرة، حيث اشتهرت بتطوير أهم المشروعات السكنية والتجارية والساحلية والفندقية فى مختلف محافظات مصر. وشهدت مصر إيطاليا القابضة نموًا كبيرًا لتصبح من أكبر المطورين العقاريين فى مصر، حيث بلغت قيمة استثماراتها حوالى 68 مليار جنيه، إلى جانب محفظة أراضى تبلغ حوالى 11 مليون متر مربع وتشمل 11 مشروع سكنى، و9 مشروعات تجارية و5 فنادق فاخرة بالإضافة إلى 6000 وحدة تم تسليمهم تضم مشروعاتها الرائدة: مشروع إل بوسكو(Il Bosco)، وفينشى (Vinci) وفينشى ستريت (Vinci Street) فى العاصمة الإدارية الجديدة وكايرو بيزنس بارك (Cairo Business Park) وجاردن 8 (Garden 8) ولا نوفا فيستا (La Nuova Vista) فى القاهرة الجديدة والبوسكو سيتى (Il Bosco City) فى مستقبل سيتى وكاى ساحل (Kai Sahel) وكاى سخنة (Kai Sokhna) وهيلتون كاى سخنة (Hilton Kai Sokhna) وهيلتون جاردن أن (Hilton Garden Inn).