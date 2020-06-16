شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.5% ليقترب من 11 ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، لأول مرة بعد تراجع المؤشر الرئيسي 5 جلسات متتالية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 581.272 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 10935 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 1656 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 12475 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4161 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 1312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة.