شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الهندية ترسى توريد نفط أمريكى على ترافيجورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران اليوم الثلاثاء، إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير حكومية، أرست عطاءين لشراء الخام الأمريكي بين أكتوبر 2020 ومارس 2021 على شركة التجارة الأوروبية ترافيجورا. ولم تتضح حتى الآن تفاصيل عن الخامات أو الحجم والسعر. سعت المؤسسة لشراء ما يصل إلى 24 مليون برميل من الخام الأمريكي للتسليم بين أكتوبر 2020 ومارس 2021 في إطار جهود لتنويع مصادر الإمدادات بعدما قلص منتجو الشرق الأوسط الصادرات امتثالا لاتفاق خفض إنتاج أوبك+.

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