قرار من التنظيم والإدارة بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه من المقرر أن يصدر الجهاز قرار تسكين وترقية الموظفين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 غدا، وقال رئيس الجهاز -في تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أيضا أن يطلق الجهاز التطبيق الإليكتروني الذي يمكن الموظف من معرفة مدى أحقيته في التسكين والترقية قبل نهاية الشهر الجاري. الجدير بالذكر أن رئيس الجهاز أصدر في 20 يونيو من العام الماضي القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، ونص على أن يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2/11/2016 استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.

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