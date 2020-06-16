شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا: المستثمرون يرون "مغالاة" فى أسعار الأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال 98 بالمئة من مستثمرين استطلع بنك أوف أمريكا آراءهم إن هناك "مغالاة" في الأسعار بالسوق بعد انتعاش الأسهم العالمية بوتيرة قياسية من مستوياتها بالغة التدنى المسجلة في مارس بفضل إجراءات التحفيز الحكومية. وانخفضت مستويات السيولة لدى مديري الصناديق في يونيو إلى 4.7 بالمئة من 5.7 بالمئة في الشهر السابق وسط تراجع الخوف من ركود طويل الأمد إلى صافي 46 بالمئة في يونيو مقابل 93 بالمئة في ابريل، حسبما أظهره مسح بنك أوف أمريكا الذي شمل 212 مدير صندوق تبلغ قيمة الأصول تحت إدارتهم 598 مليار دولار. وقال البنك إن التفاؤل السائد في الأسواق خلال الفترة الأخيرة "هش".

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