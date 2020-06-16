شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لشركة إيبيريا: أسطولنا سيتقلص فى السنوات الخمس المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال لويس جايجو الرئيس التنفيذي لشركة إيبيريا، الوحدة الإسبانية لمجموعة الخطوط الجوية الدولية آي.ايه.جي، إن أسطولها سيكون أصغر حجما في السنوات الخمس المقبلة.
وتابع جايجو، الذي سيتولي منصب رئيس مجلس إدارة آي.ايه.جي في سبتمبر، خلال مؤتمر في مدريد "أسطول إيبيريا سيكون أصغر خلال السنوات الخمس المقبلة. لن يكون أمرا مؤقتا بل هيكليا".
يواجه قطاع الطيران أكبر أزماته على الإطلاق، وتقدم الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة دعما للأجور وقروضا رخيصة من أجل مساعدة الشركات.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذى لشركة إيبيريا: أسطولنا سيتقلص فى السنوات الخمس المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.