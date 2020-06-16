شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة: "الشارقة الإسلامى" يبيع صكوكا لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع أن يبيع مصرف الشارقة الإسلامي صكوكا دولارية لأجل خمس سنوات حجمها 500 مليون دولار عند 2.9 بالمئة تزيد خمس نقاط أساس أو تنقصها. تفيد الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية أن البنك تلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 3.5 مليار دولار في الصفقة المتوقع إغلاقها اليوم.

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