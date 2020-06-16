شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تحظر استيراد السيارات المصنعة قبل 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات فى غانا، اليوم الثلاثاء، فرض حظر على واردات السيارات القديمة التي يزيد تاريخ تصنيعها على 10 سنوات، على أن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، وأوضحت السلطات في غانا -في بيان- أنها تتطلع عبر هذا القرار لأن تكون قاطرة تجميع وتصنيع السيارات في منطقة غرب أفريقيا وتغزو سوق سيارات المنطقة البالغ عدد سكانها 380 مليون نسمة بسياراتها المجمعة، الأمر الذي يقود غانا إلى تنشيط اقتصادها الوطني ويوفر فرص عمل جديدة لأبنائها. وأضافت أن العديد من كبريات الشركات العالمية للسيارات، مثل فولكسفاجن ونيسيان وتويوتا وسوزوكي ورينو أقامت خطوط تجميع لسياراتها على أراضي غانا.

فيما حذر خبراء اقتصاد محليون حذروا من هذه الخطوة، إذ أنها تجعل غانا عرضة لفقدان نحو 143 مليون دولار أمريكي تدخل إلى خزانة البلاد كعائدات جمركية سنوية لواردات السيارات في دولة تستورد 70% من سياراتها.

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