شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يتفاعل بإيجابية مع دعمه الحالي – تحليل – 16-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته المبكرة في آخر جلساته ليسجل أدنى سعر له عند 184.12، استند خلالها لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً، ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات بنسبة بلغت 0.17% بما يعادل 0.32 نقطة ليستقر على سعر 189.49 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقراره أعلى مستوى 187.43، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 202.51 من جديد استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد