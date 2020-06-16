شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 16-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد سهم ثري إم (MMM) تحولاً حاداً في آخر جلساته، بعد انخفاضه في تداولاته المبكرة ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم المهم 150.47، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 187.00 إلى 114.01)، وقد تزامن ذلك استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسب تلك المنطقة المزيد من القوة ليستفيد منها السهم في الارتداد ارتفاعاً محولاً خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات بنسبة بلغت 1.85% بما يعادل 2.86 نقطة ليستقر على سعر 157.73 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 159.19، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 169.94 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد