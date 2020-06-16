نايك ينقذ نفسه في اللحظة الأخيرة – تحليل – 16-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم نايك (NKE) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 93.42، تخطى خلال هذا الانخفاض دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليرتد منه ارتفاعاً محولاً تلك الخسائر إلى أرباح في نهاية التداولات بنسبة بلغت 1.46% بما يعادل 1.41 نقطة ليستقر على سعر 97.84 دولار، ليستقر من جديد بمحاذاة خط الاتجاه التصحيحي الصاعد، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طالما ظل مستقراً أعلى مستوى 96.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والتاريخي 105.58.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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