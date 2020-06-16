شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 16-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أوراكل (ORCL) على ارتفاع في آخر جلساته، وذلك بعد انخفاضه في وقت مبكر من الجلسة ليستند إلى مستوى الدعم المحوري 51.40، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد محولاً خسائره تلك إلى مكاسب بنسبة بلغت 2.68% بما يعادل 1.39 نقطة ليستقر على سعر 53.25 دولار، ليظل بذلك مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 53.25، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 57.32.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد