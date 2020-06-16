شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخفيف قيود كورونا مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع فى مايو بأعلى وتيرة على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر أيار/مايو مرتفعة بمقدار 17.7% ،بأفضل وتيرة منذ بداية تجميع تلك البيانات فى عام 1992 ،بفضل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا ،أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 7.9% ، أفضل من القراءة السابقة انخفاض بمقدار 14.7% المعدلة من انخفاض بمقدار 16.4% ،والتي تعد أسوأ قراءة فى تاريخ الولايات المتحدة.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 12.4% ، أفضل من التوقعات ارتفاع بمقدار 5.5% ، وسجلت القراءة السابقة انخفاض بمقدار 15.2% المعدلة من انخفاض بمقدار 17.2% ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.