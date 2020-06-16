شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد بقوة من أدنى مستوى فى 3 أسابيع بعد إجراءات تحفيزية جديدة فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لترتد بقوة من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى جلسة الأمس ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، خاصة بعد الإعلان عن إجراءات تحفيزية جديدة فى الولايات المتحدة ، لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 2.5% حتى الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 344.91 نقطة ، بفعل مخاوف اندلاع موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 4.0% ، بفضل آمال تحفيز الشركات العالمية.

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه سيبدأ من اليوم الثلاثاء شراء محفظة كبيرة من سندات الشركات الأمريكية من الدرجة الاستثمارية ،من أجل تأمين حصول الشركات على السيولة اللازمة لمواجهة الأضرار المالية الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.9% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 2.6% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 3.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 2.5 %.