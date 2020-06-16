شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفعل انحسار مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستكمل التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل انحسار مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي ، خاصة بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تحفيز نقدي جديد لدعم أكبر اقتصاد فى العالم لمواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.5% إلى 1,732.84$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,724.55$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,721.72$.

فقد معدن الذهب بالأمس نسبة 0.35% ،فى ثاني خسارة يومية خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، وقلص خسارة بنحو 1.5% بعدما سجل أدنى مستوى فى أسبوع 1,704.13$ للأونصة ،وعقب إعلان عن تحفيز نقدي جديد فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يدعم فى الوقت الحالي ارتفاع أسعار الذهب والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

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يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار ، بفعل انحسار مخاوف نقص السيولة ، بعد انتعاش معظم أسواق الأسهم والسندات العالمية ، بعد التدخل الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي لدعم الشركات الأمريكية فى تخطي أزمة فيروس كورونا.

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاثنين إنه سيبدأ فى شراء سندات الشركات الأمريكية من الدرجة الاستثمارية ،من أجل تأمين حصول الشركات على السيولة اللازمة لمواجهة التداعيات المالية الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

ويترقب المستثمرين بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش الشهادة النصف سنوي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" عن السياسة النقدية الأمريكية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي ،والتي من المتوقع أن تتضمن توقعات عن أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم فى ضوء تطورات جائحة كورونا ،ومستقبل الخطط التحفيزية و أسعار الفائدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,136.22 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.