وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بداية من أول يوليو

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أنه سيتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للوزيرة للإعلان عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالى 2020/2021 فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة.

وأضافت الوزيرة أن موضوع العلاوات الخمسة كان بناء على توجيهات الرئيس السيسى لتحسين أحوال أصحاب المعاشات خاصة فى ظل أزمة كورونا وأن القانون الذى صدر فى 2019.

وأثنت الوزيرة على دور وزارة المالية فى دعمها لوزارة التضامن وأيضا المعاشاات العسكرية الذين كان لهم دور كبير فى إعداد القانون وكذلك الهيئة القومية للتأمين.