بقيمة 28 مليار جنيه.. وزيرة التضامن تعلن تفاصيل وموعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

كتب: ضياء السقا

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتباراً من أول شهر يوليو المقبل، دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.

وقال الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن موضوع العلاوات الخمسة كان بناء على توجيهات الرئيس السيسى لتحسين أحوال أصحاب المعاشات خاصة فى ظل أزمة كورونا.

وأكدت القباج، أن أصحاب المعاشات المستحقين العلاوات الخمسة 2.4 مليون، وقيمتها 28 مليار جنبه، منها 7 مليارات جنيه سنويا، وأن أصحاب المعاملات لهم زيادة 14% ثم يضاف إليها زيادة التدرج 5 علاوات السابقة وكذلك المجمد عن الفترة السالبة وكذلك الريادة الخاصة بالخمس العلاوات، مشيرة إلى أنه سيتم إعداد مذكرة ورفعها إلى رئيس الجمهورية لاعتماد قواعد وأحكام ومواعيد الصرف.

وأضافت الوزيرة أن هيئة التأمينات منحت تسهيلات لـ 10 قطاعات بسبب أزمة كورونا وكذللك يوجد حماية اجتماعية للصيادين وعمال المقاولات والمخابز وفيه منهم يدخل التامين الصحى ومنهم من يحصل على بطاقات تموين وأن عدد أصحاب المعاشات 10 ملايين، موضحة أن الحد الأدنى للمعاشات حاليا 900 جنيه، فى حين كان فى 2014، بقيمة 450 جنيه وان المبالغ المنصرفة للمعاشات عام 2014 كانت 86.5 مليار عام والآن 240 مليار جنيه التكلفة السنوية للمعاشات كما يوجد زيادة معاشات جزئى إصابات لمن تعرض للإصابة.