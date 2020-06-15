روبرت كابلان: الاقتصاد الأمريكى سيسجل انكماشا "تاريخيا" فى الربع/2

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس بنك الإحتياطى الاتحادى فى دالاس الأمريكية روبرت كابلان، أن الاقتصاد الأمريكى سيسجل انكماشا "تاريخيا" فى الربع/2 وربما أننا وصلنا إلى ذروة البطالة، مؤكدا على إن الاقتصاد الأمريكى سيبدأ بالتعافى فى النصف الثانى من العام لكن البطالة ستظل مرتفعة فى نهاية العام قرب 8%.
و أشار روبرت كابلان، إلى أن الاقتصاد الأمريكى سينمو بخطى أسرع، إذا استخدم الناس الكمامات على نطاق واسع، مع تكثيف اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
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