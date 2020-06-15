شكرا لقرائتكم خبر عن تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعى من خلال نشره بالموقع الإلكترونى لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية؛ حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبى قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابى مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء فاعلين فى تحقيق المصلحة الوطنية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا مساس بسعر الضريبة فى مشروع تعديل قانون "القيمة المضافة"، فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية، موضحًا أن المشروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة.





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الانتهاء من تعديلات "الضريبة على القيمة المضافة" تمهيدًا لطرحها لحوار مجتمعى

لا مساس بسعر الضريبة.. حريصون على استقرار السياسات الضريبية

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