- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى، اليوم الاثنين 15-6-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 206.42 ريال سعودى.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24
بنحو 206.42 ريال بما يعادل 55.02 $
سعر الذهب عيار 22
بنحو 189.22 ريال بما يعادل 50.43 $
سعر الذهب عيار 21 بنحو 180.62 ريال بما يعادل 48.14 $
سعر الذهب عيار 18 بنحو 154.82 ريال بما يعادل 41.27 $
سعر الذهب عيار 14 بنحو 120.41 ريال بما يعادل 32.09 $
سعر أوقية الذهببنحو 6,420 ريال بما يعادل 1,711 $
سعر جنيه الذهب بنحو 1,445 ريال بما يعادل 385.14 $
سعر كيلو الذهببنحو 206,418 ريال بما يعادل 55,019 $
ويعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.
وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.