شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 1.92% بالختام.. ورأس المال يخسر 3.7 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.92% خاسراً 40.16 نقطة ليغلق عند مستوى 2051.70 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 290.42 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 540.7 مليون سهم محققة ما قيمته 308 مليون درهم من خلال تنفيذ 5643 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاعي الاستثمار والسلع 3.67%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.20%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.10%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 8.30%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.94%، فيما تراجع 21 سهماً، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 4.16%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.6 مليون ورقة بقيمة 63.4 مليون درهم.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو إلكترونياً عبر الإنترنت.

وفي سياق آخر أعلنت شركة داماك العقارية دبي، عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الخميس الموافق 18 يونيو، لمناقشة جدول الأعمال، ويضم انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس، وتشكيل لجان مجلس الإدارة، علاوة على أي مسائل أخرى تعرض من قبل الأعضاء.