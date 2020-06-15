شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض رغم تراجع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من الضغوط على العملة الأمريكية، وهو أمر يفيد أسعار السلع، لكن المستثمرين عزفوا عن المعادن النفيسة كملاذ آمن.



ومن المنتظر يومي الثلاثاء والأربعاء مثول رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" للشهادة أمام مجلس الشيوخ والنواب هذا الأسبوع، حيث سيتحدث "باول" على الأرجح عن تطورات السياسة النقدية والإجراءات الاقتصادية وبرامج الدعم والتمويل بالتعاون مع وزارة الخزانة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وفي ختام الجلسة، تراجعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.6% أو ما يعادل 10.1 دولار وأغلقت التعاملات عند 1727.2 دولار للأوقية بعد تسجيل مكاسب في الأسبوع الماضي بنسبة 3.2%، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 1743.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1706.2 دولار.