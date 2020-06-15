شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره قبيل تصريحات هامة من "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين وزاد خسائره في ظل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم وتجنب الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة والعملة الأمريكية.



ومن المنتظر يومي الثلاثاء والأربعاء مثول رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" للشهادة أمام مجلس الشيوخ والنواب هذا الأسبوع.



وسوف يتحدث "باول" على الأرجح عن تطورات السياسة النقدية والإجراءات الاقتصادية وبرامج الدعم والتمويل بالتعاون مع وزارة الخزانة.

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وكشف البنك المركزي اليوم عن أنه ينوي توسيع نطاق مشترياته من سندات الشركة بهدف زيادة التمويل والدعم المقدم لمساعدتها على الصمود ومواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي ثبت الفائدة في الأسبوع الماضي قرب الصفر دون تغيير وتوقع عدم رفعها حتى عام 2022 كما توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.5% خلال العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.