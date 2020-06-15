شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للارتفاع بعد الانخفاض الذي شهده اليوم، ليحاول الارتقاء فوق 1721.00، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 1765.00، بينما يمثل الثبات فوق 1721.00 الشرط الأول لاستمرار الارتفاع المقترح.

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