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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلص من خسائره ويتجه نحو المكاسب مع اقتراب "برنت" من 40 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين حيث تخلص الخام من خسائره السابقة بالجلسة في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعودة تركيز المستثمرين على اتفاق "أوبك+".
وذكرت شركة "جازبروم" الروسية أنها خفضت إنتاجها من الخام بحوالي 19% في إطار الالتزام باتفاق "أوبك" والمنتجين المستقلين الذي يفرض خفض الإنتاج في المجمل بحوالي 9.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية يوليو/تموز القادم.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.
ووقع الخام تحت وطأة الضغوط في وقت سابق اليووم بفعل القلق من تعرض الصين لموجة ثانية من فيروس كورونا بعد اكتشافها لعشرات الإصابات في العاصمة "بكين" مما يضر بالطلب على السلع مجدداً.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 36.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.8 دولار وأقل سعر عند 34.3 دولار.
وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.8% إلى 39.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 339.5 دولار وأقل سعر عند 37.2 دولار.
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