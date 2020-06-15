شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع قليلاً رغم صدور بيانات صينية سلبية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من صدور بيانات حكومية صينية أضعف من توقعات المحللين مما يثير القلق حيال تعافي ثاني أكبر اقتصادي في العالم من تداعيات فيروس كورونا.
وأعلنت الحكومة الصينية إغلاق عدد من الأحياء في العاصمة بكين وغيرها من المدن في أعقاب اكتشاف عشرات الإصابات بفيروس كورونا وسجلت أكبر عدد يومي أمس منذ أبريل/نيسان.
ويخشى مراقبون من تعرض العالم لموجة ثانية من الفيروس التاجي مع عدم اكتشاف لقاح أو علاج فعال بعد للمرض مما ينذر بتصاعد الأزمة.
وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن الإنتاج الصناعي الصيني ارتفع الشهر الماضي بنسبة 4.4 بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 5%، وتراجع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 2.8% أعلى من توقعات بتراجع نسبته 2.3%.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6873، وسجل أعلى سعر عند 0.6876 وأقل سعر عند 0.6776.
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