شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة قطاع الأعمال العام: القابضة للقطن توقع عقود توريد 3 محالج مطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عقود توريد ثلاثة محالج جديدة تعمل بأحدث تكنولوجيا في حليج الأقطان.

وتم التعاقد مع شركة باجاج الهندية والتي قامت بتوريد أولى المحالج المطورة - ضمن خطة التطوير - والذي تم تركيبه بمحافظة الفيوم.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على توريد وتركيب باقي المحالج الواردة بخطة التطوير وتطبيق نظام الحليج الجديد مع ذات الشركة الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتي حصلت على أعلى تقييم فني ومالي عند البت في العروض المقدمة، أثناء طرح المناقصة العالمية لتوريد وتركيب محلج الفيوم؛ ضمانا لسرعة تنفيذ خطة التطوير.

وتقع المحالج الثلاثة الجديدة في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ومدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، ومدينة كفر الزيات محافظة الغربية.

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ومن المقرر بحسب بيان الوزارة، أن تدخل المحالج الجديدة التى وقعها الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، الخدمة نهاية العام الجاري، وذلك بتكلفة تقديرية حوالي 400 مليون جنيه تشمل توريد الماكينات الحديثة والأعمال الإنشائية للمباني الجديدة لتتماشي مع متطلبات الآلات الحديثة.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة الوزير هشام توفيق ،لتطوير قطاعي تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة، وإعادة هيكلتها فنيا وماليا، حيث يجري دمج هذه الشركات وعددها 31 شركة لتصبح 10 شركات فقط بهدف تكوين كيانات قوية قادرة على تحقيق ارباح والاستمرار فى النشاط وتقليل التكاليف وتعظيم الاستفادة من الموارد، حيث

تم التعاقد على توريد أحدث المعدات والماكينات ويجري تحديث البنية التحتية للمصانع، فضلا عن إجراءات الإصلاح الإداري والتنمية البشرية والتحول الرقمي، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات ونتائج أعمالها، ويسهم في تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى واستعادة سمعته ومكانته المتميزة عالميا، والنهوض بصناعة الغزل والنسيج والصناعات المرتبطة بها، وزيادة صادرات منتجات القطن المصرى.